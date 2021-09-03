Учителя Крыма могут получать за путевки в местные отели кэшбек

Крымские учителя могут получить кэшбек на отдых в отеле Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Крыму действует программа по оздоровлению учителей и профсоюзный кэшбек на путевки в санатории. Чтобы вернуть часть средств, нужно предоставить профсоюзу квитанцию об оплате приобретенной путевки.

- Каждому, кто самостоятельно приобретет себе путевку, не обязательно выбирать санаторий, с которым у профсоюза заключен договор. Возвращается 5 тысяч на члена профсоюза и 3 тысячи – на ребенка, если он берет его с собой, – цитирует «Крым 24» председателя крымской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Екатерину Волкову.

Если говорить о программе по оздоровлению учителей, то можно приобрести путевки и в пансионаты РК по выгодной цене.

- Если один из пансионатов продает путевки по 2800-3200 рублей, то нам они отдают путевки за 1700 рублей. Самая высокая цена была в этом году – 1800 рублей. Это с трехразовым питанием, – приводит издание слова Волковой.

Так, если более дешевый вариант путевки – 1700 рублей, то 40% этой суммы платит профсоюз и 60% – сам член профсоюза, вне зависимости от должности. Кроме того, с сентября цена на путевки должна снизиться до 1500 рублей.

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