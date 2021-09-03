Под Феодосией появится новая подстанция скорой помощи

В поселке Орджоникидзе под Феодосией построят новую подстанцию скорой помощи Фото: Архив "КП"

В Крыму определен подрядчик, который займется строительством новой подстанции скорой помощи в поселке Орджоникидзе под Феодосией. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РК. На все работы выделено 103 миллиона рублей.

- Определить общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение СтройМедСервис» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подстанции по адресу: Республика Крым, Керчь, в районе ул. Орджоникидзе», с ценой контракта 103 454 663 рубля 40 копеек, – говорится в сообщении.

По планам, строительство должно быть завершено до 25 ноября 2022 года. Заказчиком проекта выступает Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

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