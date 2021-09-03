В Севастопольском детдоме начались проверки после сообщений о насилии и воровстве

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В СМИ появились публикации о том, что в севастопольском государственном центре помощи детям, оставшимся без родителей, «Наш дом» процветает насилие и воровство. Местные чиновники и прокуроры начали проверки в детдоме, передает «Интерфакс».

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин сообщил, что после всесторонней проверки будут сделаны выводы и приняты меры.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская заявила, что всех детей будут допрашивать в присутствии социального работника.

- Я попросила, чтобы медицинские работники показали записи на предмет ударов, синяков. Это должно быть в книге посещения медицинского пункта в обязательном порядке, - сказала Песчанская.

Проверку проведет и прокуратура. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законов при организации питания и обеспечению безопасности воспитанников детдома.

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