Большинство крымских водителей мечтают пересесть на электрокары

Крымские автолюбители не прочь пересесть на электромобили. Фото: Архив КП

Больше половины крымских водителей с радостью пересели бы на электромобили. Таковы результаты опроса сайта Drom.ru.

По результатам опроса, почти 62% автолюбителей Крыма хотели бы приобрести электромобиль в ближайшие пару лет. 36% не готовы к такой покупке и предпочитают машины с обычным двигателем внутреннего сгорания, а 2,3% опрошенных заявили, что уже купили электромобили. При этом 29% автолюбителей полуострова хотели бы приобрести электромобиль, но откладывают покупку из-за стоимости и небольшого выбора.

Еще 19% опрошенных останавливает отсутствие зарядных станций. А 14% не видят проблем и уже рассматривают покупку машины с электродвигателем.

Некоторые автолюбители отмечают, что не спешат с приобретением электромобилей из-за низкого запаса хода. Но готовы его купить, когда запас хода на одном заряде будет 700 километров.

В среднем по России электрокар хотят приобрести 63% опрошенных, 34% на такие покупки пока не готовы, а уже приобрели такую машину 3% респондентов.

При этом больше всего желающих приобрести электромобиль в Хакасии, Башкирии и Пермском крае – 70%. А самое большое количество противников электрокаров — около 40% - в алтайском крае и Тюмени. А Дальний Восток лидирует по числу автолюбителей, которые уже ездят на машинах с электродвигателем - 5,5% опрошенных.

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