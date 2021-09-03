На ярмарках в Симферополе свою продукцию представят более сотни фермеров

В Крыму проходят сельскохозяйственные ярмарки. Фото: Юлия МАРКИНА

В крымской столице стартовал новый сезон сельскохозяйственных ярмарок, в котором принимают участие более 100 крымских товаропроизводителей. Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов.

-Более 100 крымских фермеров представят огромный ассортимент качественной, экологически чистой и вкусной продукции. У жителей и гостей Симферополя будет отличная возможность приобрести мясо, овощи, фрукты, яблоки, ароматную выпечку, яйца, молочные и колбасные изделия, подсолнечное масло, саженцы, мед, консервацию по ценам ниже рыночных, – отметил Олег Симонов.

В Симферополе ярмарки выходного дня будут проходить по субботам с 7:00 до 14:00 на постоянных локациях: ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»); ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»); ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд).

Всего с начала года объём реализованной сельскохозяйственной продукции на ярмарках в Крыму составил более 12 тысяч тонн. На территории республики на постоянной основе работает более 3000 торговых мест, где можно приобрести продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20%, отметили в администрации Симферополя.

В пятницу, 3 сентября, по поручению главы Совмина Юрия Гоцанюка, сельскохозяйственная ярмарка прошла в Керчи.

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