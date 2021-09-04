В Феодосии на 12-метровой глубине Черного моря нашли авиабомбу

Фугасная авиационная бомба (ФАБ-50). Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

На Южном причале города Феодосии, в 800-900 метрах от берега на глубине 12 метров, под слоем ила и песка больше 70 лет пролежала бомба.

- Сотрудниками МЧС России был обнаружен, идентифицирован и обезврежен один взрывоопасный предмет – фугасная авиационная бомба (ФАБ-50) времен Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Когда крымские пиротехники взялись за уничтожение опасной находки, то они сделали все для соблюдения всех существующих норм безопасности, поэтому операция прошла в штатном режиме. Все живы-здоровы, а в Черном море на одну опасную штучку стало меньше.

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