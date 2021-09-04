Коронавирусом в Крыму за сутки заболели 255 человек

В Крыму действует масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За минувшие 24 часа в республике зафиксировано 255 новых случаев COVID-19.

- Из общего количества заболевших 207 выявлены при обращении за медицинской помощью, 47 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - такое сообщение появилось в соцсети на странице главы Республики Крым Сергей Аксенов.

В посте отмечено, что 1 случай завозной из зарубежной страны.

Специалисты за истекшие сутки провели тесты на новую коронавирусную инфекцию у 4054 мужчин и женщин.

Домой из больниц выписали 357 пациентов «ковидных» отделений больниц, всего за все время грозной пандемии выздоровело 61 906 человек.

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