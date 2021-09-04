В Крыму свыше 500 молодых людей пошли служить по контракту

Большинство контрактников захотели стать моряками Черноморского флота.

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили данные набора на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ с начала 2021 года. Стало известно, что более 500 жителей Республики Крым и города федерального значения Севастополь стали военными.

Причем 300 контрактников пополнили ряды экипажей корабельных соединений Черноморского флота.

- Остальные решили проходить военной службу в соединении ВВС и ПВО и других воинских частях ЮВО, дислоцированных в Севастополе и Крыму, - отметили в ведомстве.

Также свыше 100 выпускников вузов и колледжей решил служить по контракту два года, вместо одного года по призыву.

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