Президент России Владимир Путин наградил спасателя из Симферополя

Медаль «За спасение погибавших». Фото: wikipedia.org

Сотрудникам чрезвычайного ведомства на Крымском полуострове приходится 24 часа в сутки оказывать помощь: то туристы заблудятся в горах, то ливни затопят города и села.

Самоотверженность крымских спасателей получила должную оценку на самом высоком уровне. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил заслуги одного из спасателей Республики Крым.

- Наградить медалью «За спасение погибавших» Ивана Лукашева, спасателя поисково-спасательной группы 1 поисково-спасательного отделения Симферополя части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, - говорится в указе, опубликованном на сайте руководителя нашей страны.

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