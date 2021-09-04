В Крыму 4 сентября масштабные аварии привели к сбоям интернета

В Крыму возникли сложности с доступом на сайты и соцсети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В субботу 4 сентября на Крымском полуострове возникли проблемы с интернетом.

- У вышестоящего провайдера присутствуют две аварии на магистральной сети, - сообщили в пресс-служба местного провайдеров, обозначив геолокации неисправностей, -Авария у на участке «Ростов-на-Дону - Москва» и авария в сторону материка на участке «Симферополь – Денисовка».

Специалисты предупредили, что возможна деградация трафика. Все помехи обещают устранить до 18.30 часов, а значит вечером жизнь войдет в привычную колею - можно будет пообщаться в соцсети и ознакомиться с содержимым любимых сайтов.

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