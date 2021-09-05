Погода в Крыму на 5 сентября: переменная облачность и тепло до +22

Температура воды в Черном море 22…24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 сентября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в восточных районах и высокая пожарная опасность. Положа руку на сердце, можно сказать, что погода располагает к сидению у телевизора, а не к походам в горы. Уик-энды бывают всякие, случаются и такие!

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 20…22°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северный ветер 9-14 м/с., тепло до 22…24°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем всего +23°, скорость восточного ветра 3-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории тепло 16…22°. Северо-восточный ветер любуется красотами курорта, гуляя со скоростью 5-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии столбик термометра покажет 17…21°, скорость северного ветра 5-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи днем тепло 15…19°. Скорость северного ветра 5-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Стало прохладнее на улице, потихоньку остывает и море. Температура воды в Черном море 22…24°.

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