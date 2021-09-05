В Крыму 79-летний пенсионер обвинил в воровстве родную внучку

Полиция нашла подозреваемую. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В дежурную часть полиции Симферополя пожилой мужчина сообщил, что у него с банковского счета пропало около 5 тысяч рублей.

После расследования была задержана 26-летняя местная жительница - внучка потерпевшего.

- Предприимчивая девушка расплачивалась в магазинах с помощью своего мобильного телефона, предварительно привязав его к пенсионной банковской карте своего дедушки, без его ведома, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На внучку завели уголовное дело за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета. По ч.3 ст.158 УК РФ (в) ей грозит лишение свободы до шести лет.

- Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - отметили в ведомстве.

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