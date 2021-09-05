В Крыму за сутки выявили 256 новых случаев заболевания коронавирусом

В Крыму действует масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 256 случаев новой коронавирусной инфекции.

- Из общего количества заболевших 206 выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - говорится в посте, который появился в соцсети на странице главы Республики Крым Сергей Аксенова.

Всего за истекшие 24 часа специалисты проверили на ковид 5720 мужчин и женщин. Выздоровели 136 человек, а за все время пандемии 62 042 человека.

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