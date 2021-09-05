Свет исчезнет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Где в Симферополе и Севастополе 6 сентября отключат электричество

Крымские энергетики ремонтируют оборудование

6 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат свет. Причина перебоев - ремонт электросетей, включая и трансформаторные подстанции.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

пр-т Кирова, 1, 1а

ул. Объездная, 4, 11, 15

ул. Субхи, 1

пер. Учебный, 3, 5

ул. Севастопольская, 17а

объездная дорога Ялта-Евпатория, 4

ул. Днепровская 30-82 (чет), 29-85 (нечет)

ул. Табачная 2-16 (чет), 1-9 (нечет)

ул. Генова 72-122 (чет), 51-95 (нечет)

пре. Арктический 2-16 (чет), 1-19 (нечет)

ул. Новаторов 2-18/82 (чет), 1-19 (нечет)

ул. Фиалковая 2-6 (чет), 1-7а (нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Элита», «Электоромашевец», «Энергетик», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

ул. Коммунистическая, 10-А,12-Б,12

ул. Льва Толстого 14,16-а

с 8.00 до 17.00

ул. Ефремова 20-26;13-А,13-В,13

ул. Зои Космодемьянской 10-26

ул. Александра Матросова 5-13

ул. Гайдара 8-А,2,8,1-А,7-А,1-11,19

ул. Октябрьская 2-А,2-12,20,1-А,1

с. Широкое: ул. Булгакова, 56-А,56-Б,48-52,62-110,77-А,31-А,33-77

с 9.00 до 17.00

п. Дергачи: ул.9 Радарная 1-7; ул.10 Радарная 2-10,3,7,49; ул. Радарная 4,1,7,21; ул.14 Радарная 4-6,10,1-3; ул.13 Радарная 4,13-а,3-11; ул. 11 Радарная 2-4,3-5; ул. 12 Радарная 4-6,12-14,1-3; пер. 3 Радарный 1-А,1; СТ Ветеран Эскадры 86-а,10-12,20,26,34,40,44,48-5,51-А,7,13-15,19,23-25,29-31,39; ул.1 Радарная 1,21-23; шоссе Радарное 33,39,45; пер. Радарный 2,6; ул. 8 Радарная; Пер. 2-й Радарный 2,6.

с 7.00 до 17.00

с. Верхнесадовое (ООО «Крым-Ойл», «К-Телеком»).

с 8.00 до 17.00

п. Октябрь: ул. Чернореченская 137 (АО «Севастопольское управление дорожного строительства); туп. Штурмовой 8 (ООО «ЖСП «ЛАНДРАС», ООО «Безопасные дороги Севастополя).

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