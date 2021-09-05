ДТП на Южном берегу Крыма: В Партените легковушка сбила двух девушек и смяла ларек

Машина врезалась прямо в людей. Фото: Чёрный список АЛУШТА/VK
Во втором часу ночи, 5 сентября, в курортном поселке Партенит, что в 16 километрах от Алушты, произошла авария.
Очевидцы в соцсети рассказали, что отечественное авто, которое ехало с бешеной скорость, сбило двух девушек на обочине, а затем врезалось в торговый павильон.
Затем легковушка въехала в торговый павильон. Фото: Чёрный список АЛУШТА/VK
Пострадавшим вызвали кареты «Скорой помощи», которая доставила их в ближайшую больницу.
Что же произошло и почему водитель сбил людей, станет известно, после проверки, которую проводят сотрудники МВД.
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