Песков сообщил, что принадлежность Крыма не будет темой встречи Путина и Зеленского

День воссоединения с Россией в Крыму отмечают по-праздничному.

Пресс-секретарь президента РФ в эфире телевизионного канала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что руководство Российской Федерации не отказывается от нормализации отношений с Украиной, в тоже время Киев пока такой воли не проявляет.

Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма никак не может быть темой встречи лидеров РФ и Украины:

- Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. Нам же говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации.

Напоминает, что в 2014 году Крым воссоединился с Российской Федерацией по итогам народного референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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