Погода в Крыму на 6 сентября: ветрено и тепло до +22

На полуостров пришел серенький понедельник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 сентября на Крымском полуострове, как и накануне действует штормовое предупреждение, в восточных районах актуальна высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Днем тепло 21…23°.

В красавице Ялте, если верить gismeteo.ru, днем всего +15…20°, скорость восточного ветра 4-12 м/с. Ясно.

В Евпатории тепло 14…20°. Северо-восточный ветер бродит по детской здравнице со скоростью 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии столбик термометра опустился до 15…19°, скорость северного ветра 6-13 м/с. Малооблачно.

В Керчи днем тепло 14…18°. Скорость северо-восточного ветра 6-12 м/с. Переменная облачность.

Температура воды в Черном море 20…24°.

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