Погода в Крыму на 6 сентября: ветрено и тепло до +22

На полуостров пришел серенький понедельник.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
6 сентября на Крымском полуострове, как и накануне действует штормовое предупреждение, в восточных районах актуальна высокая пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Днем тепло 21…23°.
В красавице Ялте, если верить gismeteo.ru, днем всего +15…20°, скорость восточного ветра 4-12 м/с. Ясно.
В Евпатории тепло 14…20°. Северо-восточный ветер бродит по детской здравнице со скоростью 5-10 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии столбик термометра опустился до 15…19°, скорость северного ветра 6-13 м/с. Малооблачно.
В Керчи днем тепло 14…18°. Скорость северо-восточного ветра 6-12 м/с. Переменная облачность.
Температура воды в Черном море 20…24°.
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