В Крыму пропала 73-летняя жительница Сак

Людмила Зяблова (Иванова). фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым появилась новая ориентировка:

- Помогите найти человека! Пропала Зяблова (Иванова) Людмила Михайловна, 73 года (1947 года рождения), город Саки.

Пожилая женщина исчезла из поля зрения своих близких 28 августа.

Приметы Людмилы Зябловой: худощавая, 172 сантиметров рост, голубые глаза и седые волосы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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