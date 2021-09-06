«Огненный мост между летом и осенью»: Южный берег Крыма в сентябре украсили цветущие канны

Канна. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Сентябрь – это пик цветения многолетнего растения, которые даже считается символом города счастья Ялты.

- Канны - это огненный мост между летом и осенью. После того, как языки пламени канн коснутся вашей души, вы почувствуете живительную энергию цветов, накопленную за длинное крымское лето, - такой пост сопровождает фотосет Игоря Самусенко, который появился в соцсети.

На ЮБК можно полюбоваться разными сортами многолетника. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Фотограф справедливо отмечает, что эти цветы, такие же праздничные и роскошные, как и сама Ялта, и весь Южный берег Крыма.

Костры из канн, как напоминание, что пройдет не так много времени, и краски поблекнут - мир станет суровее, придет осень. Поэтому нужно спешить набраться ярких впечатлений про запас, чтобы греть душу в унылую пору.

Никитский Сад хорош в любое время года. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Прогуляться под сенью вековых кедров, порадовать душу величественными каннами, насладиться смешанным с тонким ароматом цветов морским воздухом - наслаждение для души и тела!

Нежный и праздничный цветок. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

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