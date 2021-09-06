Где 6 сентября не будет воды в Симферополе

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

Некоторые улицы Симферополя остались без воды 6 сентября, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 12.00 краны будут оставаться сухими по адресам: улица Восточная, улица Тесленко, улица Ягодная, улица Механизаторов, улица Ясная, улица Школьная улица Майская, улица Тихая, улица Фестивальная, улица кубанская, улица Казанская, улица Каспийская, улица Таманская, улица Самохвалова, улица Апрельская, улица Дружбы, улица Тенистая, улица Отважных, улица Белая, улица Осенняя, улица Дмитрова, улица Рождественская, улица Почтовая, улица Гридасова, улица Черных, проспект Победы 209К (гемодиализный центр), а также прилегающие улицы и переулки.

До 00.00 в Симферополе возможны перебои водоснабжения на улицах Кечкеметская, Вишневая, Полюсная, Арабатская, Алтайская, Волочаевская, Панфиловцев, Каширина, Судакская, Ефремова, Добросмыслова, Сергея Лазо, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, в городе до 13.00 водоснабжение будет ограничено на улице Кржижановского, 5, 7, 3, улице Гурзуфской 10/5.

До 17.00 воды в крымской столице не будет по адресам: улица Таврическая, улица Сергеева-Ценского, улица Некрасова, переулок Керченский, а также на прилегающих улицах и переулках.

Временные неудобства связаны с проведением ремонта на водных сетях.

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