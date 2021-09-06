В Крыму за сутки выявлено 244 новых заболевших COVID-19

Проведение противоэпидемических мероприятий в Крыму продолжается Фото: Виталий ПАРУБОВ

За последние сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая новой коронавирусной инфекции, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Самостоятельно обратились за медпомощью 208 человек. Еще 36 инфицированных ранее контактировали с зараженными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3313 человек, – сообщил глава Крыма.

Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 62 089 человек, 47 – за последние 24 часа.

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