Бывший журналист телеканала «Дождь» пишет сценарий к фильму о «русских хакерах»

Предварительная дата выхода документального проекта о «русских хакерах» назначена на осень Фото: Архив "КП"

Бывший сотрудник канала «Дождь», журналист Андрей Лошак вместе американскими специалистами уже несколько месяцев работает над фильмом про «русских хакеров» и «вмешательство» России в президентские выборы в США.

Как сообщает RT, проект финансируется из-за рубежа, его цель - доказать вину Москвы в главном политическом скандале 2016 года. В период с 2018 по 2019 год на счет журналиста поступило 4,3 миллиона рублей от московского представительства «Радио Свободная Европа». Уставить, на каких условиях получены деньги, не получилось. Однако компания, которая выделила средства, является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в Ньюкасле, США.

Так, с 2020 года Андрей Лошак работает над пятисерийным документальным фильмом о так называемых русских хакерах и их роли в выборах США 2016 года. По словам источников СМИ, среди спонсоров компании Believe Media (США) и The Mill (Великобритания), а главный получатель траншей - «Стереотактик.ПРО». В расчетных ведомостях организации Андрей Лошак значится как сценарист проекта, который ежемесячно получает 148 тысяч 860 рублей.

Из оказавшихся в распоряжении документов следует, что в феврале и марте 2020 года «Стереотактик.ПРО» получила от американской компании транши на общую сумму 6 миллионов 832 тысячи 700 рублей. В мае 2021 года от британской компании The Mill была перечислена сумма 56 тысяч 210 евро.

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