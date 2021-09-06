В Евпатории парень 25 раз пырнул ножом своего отчима

Парню, который убил своего отчима, грозит тюремное заключение в виде 8 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

Суд в Евпатории приговорил 20-летнего местного жителя к тюрьме за жесткое убийство своего отчима, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Февральской ночью этого года молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, зашел в спальню к пострадавшему и нанес ему не менее 25 ударов складным ножом.

- От полученных множественных колото-резанных ранений шеи, грудной клетки и живота 51-летний мужчина скончался на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Мать подсудимого позвонила соседке с просьбой о помощи. Но когда женщина попыталась зайти в квартиру, 20-летний убийца пригрозил ей ножом.

- В ходе осмотра комнаты, где проживал молодой человек, работниками правоохранительных органов был обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находилось 0,8 грамм производного N-метилэфедрона, – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Парню грозит 8 лет и 1 месяц заключения в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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