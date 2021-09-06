Новый рекорд аэропорта «Симферополь»: 1,3 миллиона пассажиров за месяц

Наибольший трафик в крымской воздушной гавани зафиксирован в августе. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Международный аэропорт «Симферополь» обслужил в августе 1 миллион 264 тысячи 477 пассажиров, что на 39% больше показателей этого же месяца еще доковидного 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Наибольший пассажиропоток был зафиксирован 21 августа: обслужено 45 тысяч 625 человек на прилет и вылет. Этот показатель также стал максимальным для аэропорта за всю историю наблюдений.

Чаще всего пользовались популярностью рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, далее по убыванию – Новосибирск и Уфа. В Крым наибольшее количество пассажиров переправила в августе авиакомпания «Аэрофлот».

За последние восемь месяцев симферопольский аэропорт обслужил 5 миллионов 018 тысяч 153 пассажира, что на 72% ниже по сравнению с 2020 годом и на 35% ниже доковидного 2019 года.

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