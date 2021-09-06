Троих нарушителей поймали на краже денег с банковских карт в Симферополе

Нарушителей задержали по горячим следам, им грозит тюремный срок Фото: Архив "КП"

В Симферополе к правоохранителям обратились трое местных жителей с похожими жалобами: у них были украдены деньги со счетов утерянных банковских карт. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, пострадавшие начали получать смс с информацией о списании средств.

Полицейские вычислили троих нарушителей. Ими оказались двое мужчин 25 и 54 лет, и 27-летняя женщина, ранее неоднократно привлекаемая к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

- От всех получены признательные показания. С их слов, найденными банковскими картами они расплачивались в магазинах бесконтактным способом. Когда карты были заблокированы владельцами, подозреваемые их выбросили, – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, которое могут получить злоумышленники – шесть лет тюрьмы. Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде.

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