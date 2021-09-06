К третьему этапу благоустройства Симеизского парка приступят в 2023 году

Сейчас проект корректируется из-за повышения стоимости гранитной плитки. Контракт на проектирование третьего этапа благоустройства Симеизского парка заключен в Ялте. Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте заключен контракт на проектирование третьей очереди Симеизского парка. Об этом в ходе программы «Открытая власть» на телеканале «Крым 24» сообщил заместитель начальника департамента по вопросам ЖКХ администрации Ялты Дмитрий Гаврилец.

Благоустройство объекта проводится в рамках проекта «Комфортная городская среда».

- Заключен контракт на проектирование третьей очереди Симеизского парка – это территория от спортплощадок до набережной. Вся проектно-сметная документация должна быть готова до конца этого года, а сами работы начнутся не ранее 2023 года, – уточнил Гаврилец.

По его словам, в проект также включен ремонт прогулочных дорожек, обустройство наружного освещения, установка элементов благоустройства и озеленение.

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