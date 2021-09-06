В Симферополе вандалы ночью разбили светильники в новом сквере

В Симферопольском новом сквере на улице Балаклавской неизвестные разбили светильники. Фото: Андрей Черниченко/Вконтакте

В новом сквере на улице Балаклавской этой ночью неизвестные разбили два светильника. Об этом сообщил официальный представитель администрации Симферополя Андрей Черниченко.

Объект сейчас благоустраивают, работы у подрядчика еще не приняты.

- На данном этапе в сквере идет процесс подключения электросетей и водоснабжения. Как житель этой улицы очень надеюсь, что нарушителей все-таки накажут, – сообщил Черниченко.

По его словам, новый сквер станет отличным местом для отдыха жителей микрорайона «Пневматика».

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