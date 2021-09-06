В Крыму 30 сентября истекает срок временного ввоза автомобилей

В Крыму истекает срок для временно ввезенных автомобилей Фото: Архив "КП"

В этом году 30 сентября истекает срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования, который продлили с введением ковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе крымской таможни.

Нарушителей ждет административная ответственность и уплата таможенных платежей.

- Лицам, осуществившим временный ввоз транспортных средств для личного пользования необходимо до 30 сентября 2021 года вывезти с таможенной территории Евразийского экономического союза транспортное средство, либо обеспечить совершение действий по их выпуску в свободное обращение, – говорится в сообщении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50