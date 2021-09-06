Ночью в Ялте пьяный водитель вылетел на тротуар с проезжей части

Пьяный крымчанин пытался перевернуть свой джип после ДТП Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Ялте ночью нетрезвый водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части на тротуар, в результате аварии автомобиль перевернулся. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУ МВД по РК, мужчина находился за рулем внедорожника Land Rover.

- Сотрудники полиции, которые выезжали на место ДТП, при проверке установили, что у водителя есть признаки опьянения. Пройти тест на алкоголь он отказался, поэтому был составлен административный протокол, – рассказали в МВД.

Информация об аварии распространилась в соцсетях. Очевидцы поделились записью произошедшего. На кадрах видно, что мужчина пытается поставить опрокинутый автомобиль на колеса. Кроме того, по словам очевидцев, он успел зацепить еще несколько машин. К счастью, в аварии никто не пострадал. Наказание нарушителю в скором времени вынесет суд.

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