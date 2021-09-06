В Севастополе мужчину пырнули ножом во время пьяной разборки

Ночные разборки в Севастополе закончились поножовщиной Фото: Архив "КП"

Накануне ночью на проспекте Генерала Острякова в Севастополе компания молодых людей что-то не поделила, в результате начались шумные разборки.

Как пишет ForPost, местные жители всю ночь слышали крики нетрезвых личностей под окнами многоквартирного дома №155. Завязалась драка, один из участников оказался ранен в живот. На место происшествия приехала скорая и забрала пострадавшего в реанимацию. Нападавший скрылся с мета преступления.

По словам местных жителей, из-за расположенного рядом заведения «Кочерга» нетрезвые разборки в районе происходят часто.

В пресс-службе севастопольского УМВД подтвердили, что в воскресенье около часа ночи в Ленинский отдел МВД поступило сообщение о ножевом ранении 31-летнего мужчины. Сейчас стражи порядка изучают детали происшествия.

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