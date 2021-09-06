В Ялте начнет ходить общественный транспорт в микрорайон Аутка

Общественный транспорт пустят в микрорайон Аутка в Ялте к лету 2022 года
Фото: Архив "КП"
Власти Ялты намерены пустить общественный транспорт в микрорайон Аутка, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Данный вопрос градоначальница обсудила с местными жителями в ходе выездного приема.
По ее словам, проблемный вопрос решат к лету 2022 года. Для этого требуется изменить один из существующих маршрутов и привести в надлежащее состояние дорогу.
- Аутка – чудесный микрорайон, но, как все остальные – с вопросами, которые требуют внимания. И первый – отсутствие места для детского отдыха – закроем до конца года, – сообщила Павленко по итогам встречи.
Кроме того, глава Ялты дала поручение департаменту имущественных и земельных отношений местной администрации как можно быстрее выдать людям полагающиеся им документы на землю и имущество, которых они ждут десятилетиями.
- Департаменту муниципального контроля необходимо разобраться с самозахватом части общей дороги, ведущей в верхнюю часть микрорайона, – добавила Павленко.
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