В Ялте начнет ходить общественный транспорт в микрорайон Аутка

Общественный транспорт пустят в микрорайон Аутка в Ялте к лету 2022 года Фото: Архив "КП"

Власти Ялты намерены пустить общественный транспорт в микрорайон Аутка, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Данный вопрос градоначальница обсудила с местными жителями в ходе выездного приема.

По ее словам, проблемный вопрос решат к лету 2022 года. Для этого требуется изменить один из существующих маршрутов и привести в надлежащее состояние дорогу.

- Аутка – чудесный микрорайон, но, как все остальные – с вопросами, которые требуют внимания. И первый – отсутствие места для детского отдыха – закроем до конца года, – сообщила Павленко по итогам встречи.

Кроме того, глава Ялты дала поручение департаменту имущественных и земельных отношений местной администрации как можно быстрее выдать людям полагающиеся им документы на землю и имущество, которых они ждут десятилетиями.

- Департаменту муниципального контроля необходимо разобраться с самозахватом части общей дороги, ведущей в верхнюю часть микрорайона, – добавила Павленко.

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