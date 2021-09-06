В Крыму начали собирать урожай подсолнечника

В Красногвардейском районе подсолнечник убирают на предприятии в селе Найденовка Фото: Архив "КП"

Этим летом над Крымом прошли сильные дожди, которые позволяют надеяться на хороший урожай в Красногвардейском, Красноперекопском и Черноморском районах. Там уже приступили к сбору подсолнечника.

- Посевные площади подсолнечника в сравнении с прошлым годом увеличились в республике более чем на 10 тысяч гектаров. В прошлом году местные аграрии засеяли 53,4 тысячи гектаров, в этом – 64 тысячи гектаров, – цитирует Крымская газета вице-премьера – министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

В Красногвардейском районе засеяно три тысячи гектаров подсолнечника, скошено – около 150, остальные поля еще не поспели.

- Урожайность в этом году хорошая: осадки благоприятно сказались на наливке семечек. Урожайность по тем площадям, что мы скосили, в среднем составляет 25 центнеров с гектара. С понедельника, скорее всего, выйдем дальше косить, – приводит СМИ слова руководителя предприятия Юрия Сучкова.

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