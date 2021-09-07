Погода в Крыму на 7 сентября: норд-ост и тепло до +23

В сентябре часто штормит Черное море.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 сентября на Крымском полуострове ничего новенького, а все уже порядком поднадоевшее: вездесущий норд-ост, так моряки называют северо-восточный ветер, штормовое предупреждение, в восточных районах актуальна высокая пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 21…23°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Северо-восточный ветер будет любоваться достопримечательностями города-героя со скоростью 7-12 м/с. Днем тепло до 21…23°.
В красавице Ялте, если верить gismeteo.ru, днем столбик термометра не осмелится подняться выше +22°, скорость норд-оста 3-12 м/с. Ясно.
В Евпатории тепло 14…19°. Северо-восточный прохаживается по приморскому городу со скоростью 5-10 м/с. Ясно.
В Феодосии всего + 15…19°, скорость северо-восточного ветра 6-13 м/с. Переменная облачность.
В Керчи днем тепло 15…18°. Скорость северо-восточного ветра 6-13 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море 20…24°.
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