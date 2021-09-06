В Севастополе пожар уничтожил склад в районе Камышового шоссе

Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. Фото: пресс-служба МЧС России ГУ по городу Севастополю.

Сегодня, 6 сентября, в Севастополе вспыхнул склад в районе Камышового шоссе.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по городу Севастополю, сообщение о пожаре поступило в 14 часов 21 минуту. Пламя охватило складское здание, которое расположено у поворота на Казачью бухту.

В результате пожара стены строения начали рушится. Фото: пресс-служба МЧС России ГУ по городу Севастополю.

- Когда сотрудники МЧС прибыли на место, выяснилось, что пламенем объята территория площадью 600 квадратных метров, начали рушится стены. Ситуацию осложняло то, что огонь успел перекинуться на траву площади, также равной 600 квадратным метрам, – говорится в сообщении.

Сейчас на месте трудятся 77 человек, используя 24 единицы спецтехники. Уточняется, что открытое горение ликвидировано. Специалисты продолжают разбирать пострадавшие конструкций, поливая их водой. При пожаре никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50