Где в Симферополе и Севастополе 7 сентября пропадет электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя какое-то время нельзя будет пользоваться кофеварками и утюгами, потому что энергетики приводят в порядок оборудование, в том числе и трансформаторные подстанции.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

ул. Гоголя, 22-38/2 (чет), 42-62 (чет), 47-57 (нечет)

пер. Маяковского, 1-11 (нечет), 2/32, 2

ул. Маяковского, 23-27 (нечет)

ул. Желябова, 26, 28, 21/30

ул. Толстого, 24, кв. 1, 2, 3

ул. Эскадронная, 6-14 (чет), 11, 13, 13а

ул. Калинина, 6-20 (чет), 3-31 (нечет)

ул. Крейзера, 2, 12-16 (чет), 9-19 (нечет)

пер. Тупой, 2-6а (чет), 1-11 (нечет)

ул. Хацко, 1-11

ул. Павленко, 54, 19/20-35 (нечет)

ул. Гастелло

ул. Болгарская

ул. Молдавская

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

с. Широкое: пер. Калиновый 2-12,16,1-5; пер. Ракитовый 2-4,1-3; пер. Яблоневый 6,5-7; ул. Булгакова 2-48,54-58,19-31

ул. Героев Сталинграда 41, 45

ул. Казачья 6-А,4,1-5,10,13-А,13

ул. Павла Корчагина 56

ул. Героев Бреста 34,38-40,17

ул. Усадебная 3-7;

п. Инкерман: ул. Умрихина. 1-3, 6-8,16; ул. Раенко, 10-20,1-11; ул. Строителей 2-4; ул. Толбухина, 1-5; ул. Четвертакова 7-19,23

ул. Коралловая 131,135; пер.2-й Академический 8-10; пер.1-й Академический 2-4,8-10,9; ул. Академическая 12-18,3,7,11-13,17,21,27-31; ул. Учительская 14,17;ул. Университетская 58,78; ул. Ректорская 28; ул. Студенческая 12;пер.2-й Академический 1 ; ул. Академическая 41

с 13.00 до 17.00

ул. Павла Корчагина 42,40-Б

с 9.00 до 13.00

ул. Борисова

с 9.00 до 12.00

пр. Октябрьской Революции 42-Б,42-А,42-В,42-Г,42-Д,52,52-А,50,57

с 10.30 до 13.00

пр. Победы 76-84,74-А,101

с 8.00 до 17.00

ул. Тараса Шевченко 8-а,8-д,12, 3-17(нечет),5-а,11-а,19-а,19-б

ул. Молодых Строителей 4, РЫНКИ

с 7.00 до 17.00

с. Верхнесадовое (ООО «Крым-Ойл», «К-Телеком»).

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