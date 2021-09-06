В Крым не пустили грузовик с 25 коровами без ветеринарных документов

В Крым пытались завести 25 коров без ветеринарных документов Фото: Анна КИРИЕНКО

На территорию Крыма не пропустили грузовик, в котором нарушители хотели нелегально ввезти 25 коров, сообщали в пресс-службе южного межрегионального управления Россельхознадзора. На животных из Ульяновской области отсутствовала ветеринарная документация.

- В ходе досмотра выявлено, что в машине находится 25 голов крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние и эпизоотическое состояние места выхода продукции (животных), – говорится в сообщении.

Перевозчик привлечен к административной ответственности, животных вернули обратно в Ульяновскую область.

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