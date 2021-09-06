Ремонт бывшего здания Нацбанка Украины в Симферополе оценили в 1,3 млрд рублей

Само здание из четырех построек банка было введено в эксплуатацию в 1913 году Фото: Архив "КП"

Восстановление исторического здания для Центробанка России в Симферополе оценили в 1,3 миллиарда рублей, сообщается в тендерной документации.

Как сообщает Крыминформ, речь идет о здании бывшего Общества взаимного кредита на улице Горького в крымской столице. Новый подрядчик сможет одновременно выполнить разработку проектной документации и строительно-монтажные работы. Разработка рабочей документации Центробанка обойдется в 30,3 миллионов рублей, все строительные работы – 1,3 миллиардов рублей.

Заметим, само здание из четырех построек банка было введено в эксплуатацию в 1913 году. Главный фасад здания выходит на улицу Горького, а подвалы с высокими потолками (более 3 метров) предназначались для размещения банковских хранилищ. В 2000-х годах к зданию пристроили восьмиэтажный офисный корпус.

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