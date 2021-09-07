В Джанкое суд приговорил мужчину к тюрьме за убийство котенка на глазах у ребенка

Животное в результате жестокого обращения погибло Фото: Архив "КП"

В Джанкое суд приговорил местного жителя к тюремному заключению за жестокое обращение с котенком в присутствии малолетнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, нарушитель совершил хулиганский поступок под действием алкоголя.

Инцидент произошел на почве конфликта с сожительницей. Находясь на кухне, мужчина в присутствии маленького ребенка швырнул животное об стену. Котенок получил множество травм и погиб.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего), – говорится в сообщении.

Мужчина приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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