К концу недели в Крым вернется летнее тепло

Морская вода в Крыму на следующей неделе снова прогреется Фото: Михаил ПАТЛИС

На следующей неделе в Крыму снова потеплеет. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Температура воздуха на полуострове к предстоящим выходным поднимется до +25...+27 градусов.

- С одной стороны, это много солнца и никаких осадков, на нашем профессиональном языке погода называется «миллион на миллион». Тем не менее, будет преобладающая северо-восточная тяга ветров на южной периферии этого барического максимума, что естественно будет удерживать довольно прохладный температурный режим, – сообщил метеоролог.

По его словам, особенно прохладно в регионе будет по ночам – до +6…12 градусов, днем в среднем около +20 градусов. По прогнозам синоптика, к концу следующей недели на полуострове вновь установится теплая погода. В связи с этим вода в акватории моря снова прогреется.

- К следующим выходным, я думаю, температурный фон, как минимум, вернется в свое климатическое русло, когда ночами будет +10…+15, днем +20…+25. А далее прогнозируется еще большее повышение температуры, до +22…+27, вода в море будет +20…+23, местами +22…+25, – добавил Тишковец.

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