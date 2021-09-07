Посуточная аренда жилья в Крыму выросла на 57%

Непогода в Крыму этим летом не испортила туристический сезон Фото: Архив "КП"

Цены на посуточную аренду жилья в Ялте этим летом выросли на 57%. Средняя стоимость бронирования составила 3 550 рублей за сутки.

- Сильно выросли цены и в Евпатории – на 51%, до 2 730 рублей за сутки, – цитирует ТАСС основателя, владелец и генерального директора российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.

По его словам, стоимость за посуточную аренду жилья в Евпатории поднялась в среднем на 36%, до 2,4 тысячи рублей в сутки, в Судаке – на 35%, до 2,3 тысячи рублей в сутки, в Севастополе – на 29%, до 2,9 тысячи рублей.

Таким образом, несмотря на непогоду, которая хозяйничала этим летом в регионе, туристический сезон в Крыму прошел успешно. Большим спросом у отдыхающих пользовалась Евпатория, где прирост бронирования в отелях составил 72%, в Судаке этот показатель достиг 66%, в Феодосии – 63%, в Севастополе – 61%.

- Мы видим, что все больше туристов отдают предпочтение аренде именно квартир, нежели гостиничных номеров. Это намного дешевле, особенно если ехать на отдых всей семьей, к тому же большую роль играет изолированность - в условиях пандемии это особенно важно, – приводит издание слова Кузнецова.

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