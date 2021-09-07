В Симферополе появился маршрут «Неаполь Скифский – площадь Амет-Хана Султана»

В Крыму начали ходить два новых автобуса по маршруту «Неаполь Скифский – площадь Амет-Хана Султана». Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Крыму начал работать новый автобусный маршрут №93 «Неаполь Скифский – площадь Амет-Хана Султана». Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, по направлению уже курсируют два комфортабельных автобуса средней вместимости.

- Интервал движения составляет 20-25 минут. На сегодняшний день он работает в тестовом режиме, ведется мониторинг пассажиропотока,– цитирует пресс-служба начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасию Волкову.

По ее словам, жители района Неаполь Скифский могут направлять свои предложения и просьбы в управление транспорта и связи городской администрации. Эти данные будут учитываться в планировании работы.

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