В Ялте по четырем маршрутам начнут ходить новые автобусы

В Ялте по четырем маршрутам будет ходить новый транспорт. Фото: отдел информационной политики администрации Ялты

Новые автобусы выйдут на четыре ялтинских маршрута, сообщили в пресс-службе местной администрации.

По линии № 15 «улица Сеченова-улица Дзержинского» начнут ходить семь машин. Специалисты уже завершили их осмотр, Также провели транспорт, который будет курсировать по маршрутам «Гурзуф (поликлиника) – Краснокаменка (ул. Центральная) – ГК «Кипарисный», № 131 «Ялта (автовокзал) – Краснокаменка – Артек «Кипарисное» – Гурзуф» и №122 «Ялта (ул. Гоголя, 24) – Кореиз (сан. «Буревестник»)».

- В первую очередь обращаю внимание на оснащение автобусов валидаторами. И, конечно же, нужно учитывать, что есть пригородные маршруты и в тарифной сетке разная цена – данная информация должна быть на видном месте, так же как и информация о водителях – люди хотят знать, кто именно их везет, – цитирует пресс-служба депутата Ялтинского городского совета Сергея Епика.

Уточняется, что новый подвижной состав значительно лучше того, который обслуживал регион раньше. Специалисты, завершив осмотр, пришли к выводу, что транспорт соответствует техническим требованиям. Возраст всех машин не превышает четырех лет, все они оборудованы системами ГЛОНАСС, АСОП и валидаторами.

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