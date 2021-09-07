В Ялте мужчина час провел под землей из-за обвала грунта

Пострадавший был передан докторам скорой медицинской помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Осыпавшимся грунтом в Ялте привалило мужчину. Без помощи спасателей не обошлось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. На место происшествия отправился отряд специалистов в составе 6 человек.

- Выяснилось, что при проведении строительных работ по прокладке труб экскаватор уперся в камень. Для продолжения работ один из строителей спустился на трехметровую глубину и начал обкапывать валун, – говорится в сообщении.

Пострадавший рассказал, что на него рухнули почти полтора кубических метров земли, когда работы уже были завершены. Используя тяжелую технику, спасатели сняли основную массу грунта, а далее с помощью специального механизма достали мужчину из-под завала. Его отправили в больницу с травмами ног и синдромом длительного сдавливания. Уточняется, что под завалом рабочий находился более часа.

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