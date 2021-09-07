За последние 24 часа в Крыму выявили 239 новых заболевших COVID-19

В Крыму продолжается проведение противоэпидемических мероприятий. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

За 6 сентября на территории Республики Крым выявили 239 новых инфицированных коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Самостоятельно за медпомощью обратились 203 человека, еще 36 – ранее контактировали с инфицированными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1287 человек, – сообщил глава Крыма.

Всего с начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 62 368 человек, 279 – за истекшие сутки.

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