В Крыму среди самоубийц мужчин в четыре раза больше, чем женщин

Мужчины значительно чаще сводили счеты с жизнью в Крыму за прошлый год, чем женщины Фото: Архив "КП"

В Республике Крым в 2020 году самоубийством покончили жизнь в 4,1 раза больше мужчин, чем женщин: 235 и 57 соответственно. Согласно данным Крымстата, за последние 7 месяцев в регионе наложили на себя руки 168 человек, что на 9 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- За 2020 год в РК от самоубийств погибло 292 человека, (что составило 0,9% умерших от всех причин), против 312 человек за 2019 год, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ялте мужчина час провел под землей из-за обвала грунта. Он попал в больницу с травмами ног.

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