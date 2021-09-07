В Симферополе мужчина оказался пленником котлована с кипятком

Спасатели оказали мужчине первую помощь и передали медикам Фото: "КП" Архив

В Симферополе мужчина во время проведения ремонтных работ на подземной теплотрассе не смог самостоятельно выбраться из строительного котлована, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по РК. На место отправилась бригада спасателей в составе четырех человек.

- Вчера, в 19.38, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что требуется помощь в эвакуации мужчины. К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4 человек, – говорится в сообщении.

Мужчина находился на турбах в беспомощном состоянии. Руки и нижняя часть тела были погружены в воду. Пострадавшего извлекли, используя двухколенную лестницу и передали медикам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50