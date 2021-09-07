Эксперты выявили загрязнение почвы у КОС «Южные» в Севастополе

Земля у КОС «Южные» в Севастополе отравлена химикатами и нефтепродуктами. Фото: ForPost

Сотрудники ГБУ «Экологический центр» установили, что на территории у канализационно-очистных сооружений «Южные» в Севастополе загрязнена почва.

Как пишет ForPost, эксперты выявили на местности превышение содержания нефтепродуктов, хлорид-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов над ПДК и концентрацию загрязняющих веществ в фоновой пробе.

- Тем самым причинен вред почве, как объекту окружающей среды вследствие загрязнения ее химическими веществами, – цитирует СМИ официальный ответ Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя.

За сброс строительных и твердых коммунальных отходов к административной ответственности привлечены четыре человека. Трем из них, как физлицам грозит штраф до трех тысяч рублей, еще одному предпринимателю – до 50 тысяч рублей.

Уточняется, что правообладателем данного земельного участка является Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический». Сотрудники природоохранного ведомства должны регулярно проводить проверки и регистрировать все факты загрязнения территории, а после сообщать в правоохранительные органы.

Кроме того, музей-заповедник направил запрос в Департамент музеев Министерства культуры РФ и к Министру культуры РФ О.Б. Любимовой о необходимости дополнительного финансирования регулярных мероприятий по уборке участка.

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