Власти Ялты назвали тарифы платных парковок в городе

В Ялте с 7 сентября заработали платные парковки Фото: Архив "КП"

В Большой Ялте с 7 сентября начали работать платные парковки, сообщили в местной администрации. Цены для легковых авто – 35-50 рублей в час в зависимости от парковочной зоны. От 70 до 100 рубелей – для грузового транспорта.

- С картой размещения парковок можно ознакомиться на сайте yaltaparking.ru. Всего организовано 565 паркомест, в том числе 76 – для инвалидов, – говорится в сообщении.

Средства от платных парковок поступают в бюджет города. На территориях стоянок размещены специальные камеры для контроля услуги. Они распознают номера машин и автоматически проверяют наличие оплаты.

Уточняется, что от оплаты за парковку освобождены федеральные и государственные органы исполнительной власти, подчиненные им ведомства, представительные и законодательные органы всех уровней, органы местного самоуправления Ялты, а также организации федеральной, государственной и муниципальной форм собственности.

Также без оплаты услугой могут пользоваться инвалиды I, II групп, те, кто перевозит инвалидов, лица, имеющие удостоверение многодетной семьи, участники боевых действий и ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС и ПО «Маяк», зарегистрированные на территории Ялты.

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