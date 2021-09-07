В Феодосии продолжают разминировать затопленный теплоход

Сотрудники МЧС проводят работы по разминированию судна на глубине 18 метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Сотрудники МЧС вновь приступили к работам по разминированию теплохода «Жан Жорес», который затонул у берегов Феодосии во время Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, в обследовании судна принимают участие 40 человек.

- В Феодосийской бухте начались работы по поднятию и уничтожению взрывоопасных предметов с затонувшего в годы ВОВ теплохода «Жан Жорес». Для проведения операции сформирован сводный отряд МЧС, – говорится в сообщении.

Все работы должны завершиться до 15 октября в этом году. К концу сентября специалисты планируют достать со дна Черного моря первые боеприпасы. Уточняется, что сотрудники МЧС трудятся на глубине 18 метров.

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