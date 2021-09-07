Часть Симферополя в ночь с 7 на 8 сентября останется без воды

В Симферополе в ночь на 8 сентября часть местных жителей останется без воды Фото: Архив "КП"

Центр и юго-восток Симферополя в ночь с 7 на 8 сентября останется без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, сегодня с 00.00 до 07.00 утра 8 сентября краны будут сухими на улице Русская, по переулку Русский, на улице Сочинской, улице Толбухина, улице Сизаса, улице Аральской, улице Залесской, улице 1 Конной армии, улице Гавена, по переулку Гавена, на улице Зенитной, улице Качинской, улице Батумской, улице Очаковской, улице Новороссийской, улице Миллера, улице Ушакова, по переулку Батумскому, на улице Гражданской, улице Ливневой, улице Балаклавской (частично), по переулку Ореховый, улице Батурина, ЖК «Город Мира», а также на прилегающих улицах и переулку .

Кроме того, в крымской столице сегодня с 00.00 до 06.00 утра 8 сентября будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Щаденко, переулок Щаденко, улица Труда, улица Родниковая, переулок Родниковый, переулок Абрикосовый, улица Брестская, переулок Брестский, переулок. Яблоневый, проезд Яблоневый, улица Промышленная, улица Беспалова 152, 156, улица Водников, переулок Водников, улица Лесная, улица Морская, улица Лазурная, улица Симферопольская, улица Носенко, улица Волошиновых, улица Народная, улица Чекистов, переулок Промышленный, а также на прилегающих улицах и переулках.

Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

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